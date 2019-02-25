Сроки сорваны: зачем депутатам срочно понадобилось принять Избирательный кодекс

Напомним, что разговоры о замене обросшей коррупцией смешанной избирательной системы, согласно которой в Украине одну половину депутатов парламента избирают по закрытым партийным спискам, а вторую составляют из депутатов-мажоритарщиков, ходят уже не первый год. Главными опасностями такой системы является то, что избиратель, голосуя за определенную политическую силу, на деле не имеет возможности увидеть всех ее кандидатов из партийного списка, ведь в бюллетене ничего не указано, кроме названия партии и ее первых пяти узнаваемых лиц, а также – продажа мажоритарных округов бизнесменам (частенько – с сомнительным прошлым), скупающим голоса избирателей за гречку.

Еще в свою бытность кандидатом на пост Президента Украины, Петр Порошенко в марте 2014 года заявлял, что приложит все усилия для того, чтобы провести до конца 2014-го досрочные выборы в Верховную Раду Украины по-новому – на пропорциональной основе по открытым спискам.

В том же 2014 году вопрос прозрачности выбора избирателей дошел даже до его закрепления как одной из первоочередных задач в соглашении представителей тогдашней коалиции «Европейская Украина». Тогда депутаты из пяти фракций на волне популизма еще намеревались принять качественный избирательный кодекс, который включал бы в себя ряд избирательных законов, которые касаются выборов разных уровней, включая президентские, закона о Центральной избирательной комиссии, закона о едином государственном реестре избирателей и многих других. Но после того, как из коалиционного соглашения вышли три фракции, процесс смены избирательной системы перестал быть главным приоритетом как у оставшихся, так и у вышедших из коалиции народных депутатов.

Возобновили попытки замены избирательного законодательства лишь в ноябре 2017 года, когда в первом чтении был проголосован законопроект нардепов-«фронтовиков» Андрея Парубия, Леонида Емца и депутата из пропрезидентской фракции Александра Черненко. Отметим, что за его основу взяли кодекс, разработанный нардепом Юрием Ключковским еще в 2010 году, который хоть и получил одобрение Венецианской комиссии, но так и не был в свое время проголосован.

Казалось бы, начало положено, но тем не менее, процесс принятия закона снова оказался «на стопе». По большей части потому, что в законопроект было внесено колоссальное количество поправок – более четырех тысяч. Все их сперва должна рассмотреть рабочая группа, созданная на базе парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, а уж после, законопроект со всеми примечаниями должен рассмотреть и непосредственно комитет.

И это обстоятельство, помимо отсутствия энтузиазма у депутатов, привело к тому, что страна, пребывая одной ногой уже в новой президентской гонке и готовясь вступить в другую гонку – парламентскую – до сих пор так и не увидела обещанного Избирательного кодекса…

Успеть до лета

Как ранее сообщил заместитель главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член рабочей группы по избирательному кодексу народный депутат Игорь Попов, новый избирательный кодекс смогут передать в профильный комитет в течение одного месяца. Но и в этом случае, судя по его словам, не факт, что процесс рассмотрения слишком уж ускорится.

"Рабочая группа может это сделать в течение месяца, но передаст ли – я не знаю. В нее входит 40 человек, в том числе 20 народных депутатов. Если на последнее заседание придет 15 скажут, мы что-то не понимаем, - все начнется сначала", - сказал Попов.

Член комитета по вопросам правовой политики и правосудия и рабочей группы по избирательному кодексу, народный депутат Руслан Сидорович добавил, что работы с кодексом реально осталось на пару заседаний. Однако, стоит отметить, что о паре-тройке заседаний для доработки депутаты говорят чуть ли не с начала 2019 года – в частности, председатель рабочей группы, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко сообщал об этом еще в середине января.

«Мы прошли все Книги, рассмотрели все поправки – их, если быть точным, 4296. Мы проанализировали весь текст с точки зрения принятых поправок в разрезе применения единой терминологии, корректности соответствующих норм, так как документ очень большой и некоторые вещи могли выпасть из внимания. Таким образом, нам осталось доработать несколько страниц заключительных положений – все остальные вопросы из тела закона уже рассмотрены», - сказал УНИАН Сидорович.

По его словам, рассматривая поправки ко второму чтению, депутаты никоим образом не меняли модель голосования. «В случае с парламентскими выборами – это пропорциональная система с открытыми списками, региональными списками и общегосударственными компенсационные мандаты [мандат получает кандидат, который находится на более высоком месте в списке партии по стране]. Списки будут открытыми, то есть избиратель будет обязательно голосовать за политическую партию и факультативно – за кандидата. То есть, если он не поставил отметку напротив кандидата, то будет считаться, что он согласен с тем порядком, который предложила партия. Также мы не двигали сроки избирательного процесса – те поправки, которые учитывались, касались про большей Государственного реестра избирателей. При этом мы существенно ограничили политическую и внешнюю рекламу», - добавил депутат.

Депутаты убеждены, что принять законопроект необходимо весной, чтобы таким образом обеспечить возможность его использования на парламентских выборах 2019 года.

Сомнительное преимущество перед избирателями

Заместитель генерального директора, руководитель программ всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Наталья Линник также считает, что избирательный кодекс необходимо принять не в канун выборов, а за 3-4 месяца до них, чтобы провести качественную информационную кампанию, на которую также надо будет выделить из бюджета значительную часть средств.

Но вместе с тем, эксперт не отрицает, что принятие законопроекта вряд ли станут поддерживать депутаты, при чем как в стенах комитета, так и позднее -уже в сессионном зале. По словам Линник, есть целый ряд вопросов, из-за которых окончательное принятие законопроекта может оказаться под угрозой срыва. Причем речь идет не только об изменении модели парламентских выборов, но и об изменениях в законодательстве о местных выборах, касающихся норм распределения мандатов, выдвижения и регистрации кандидатов, изменения порядка формирования избирательных комиссий с ЦИК включительно, ведения агитации, выбора места голосования, изменения избирательного бюллетеня, ограничения политической рекламы, голосования военнослужащих, избирательных фондов кандидатов и т.д..

При этом по словам руководителя Центра политических студий и аналитики Виктора Тарана, депутаты, говоря о поспешном принятии Избирательного кодекса и его применении на грядущих выборах лукавят, ведь даже если закон и примут, то вряд ли он будет распространяться на осенние парламентские выборы. «Нельзя менять действующее законодательство менее чем за один год до старта следующей избирательной кампании, поэтому последний срок, когда можно было проголосовать за изменения, был еще 30 октября. Депутаты прекрасно знали об этом дедлайне и потому использовали несколько процедурных механизмов – аномальное количество правок, создание нескольких рабочих групп, которые очень тщательно рассматривали каждую правку, а также отсутствие кворума у рабочей группы», - поясняет политолог.

Говоря о дедлайне, подразумевают рекомендацию Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), где сказано, что основные элементы избирательного права, в частности, избирательную систему, состав избирательных комиссий и определение границ избирательных округов нельзя пересматривать менее, чем за год до проведения выборов или же эти элементы надо закрепить в Конституции или в документе, имеющем более высокий статус, чем обычный закон. То есть даже если депутаты все же успеют, то фактически до выборов 2024 года действие документа может быть оспорено в судах.

Поэтому народные избранники, по словам Тарана, готовят некую технологию – они все же проголосуют за избирательный кодекс летом, но в переходных положениях укажут, что он вступит в силу только для следующей избирательной кампании 2024 года. «Это сделано для того, чтобы депутаты, которые придут на мажоритарные округа, смогли говорить избирателям, что они выполнили обещание об изменении кодекса. И поскольку на эту избирательную кампанию действие кодекса не распространится, себе они таким образом обеспечат комфортное положение», - убежден Таран.

Тем временем, в ЦИК о перспективах применения нового избирательного кодекса предпочитают молчать, по крайней мере, до тех пор, пока закон окончательно не примут в зале Рады. Мол, неизвестно, какой будет финальная версия документа. Так что, учитывая, какое количество нарушений разного рода видим уже во время президентской гонки, на прозрачность и честность грядущего избирательного процесса можно даже не надеяться…

Анастасия Заремба