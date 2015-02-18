Печерский райсуд завтра продолжит выбирать меру пресечения Ефремову в закрытом режиме

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения сегодняшнего судебного заседания журналистам сообщил прокурор Валерий Зинмагляд, который представляет в суде сторону государственного обвинения.

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