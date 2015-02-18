Печерский райсуд завтра продолжит выбирать меру пресечения Ефремову в закрытом режиме
20:40, 18 февраля 2015Политика
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Печерский районный суд Киева принял решение продолжить завтра заседание по избранию меры пресечения экс-председателю парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову в закрытом режиме.
дело Євремова сулхають в закрытом режиме / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения сегодняшнего судебного заседания журналистам сообщил прокурор Валерий Зинмагляд, который представляет в суде сторону государственного обвинения.
Читайте такжеОбвинение настаивает на закрытом режиме заседание суда над ЕфремовымВ свою очередь адвокат Ефремова Александр Мельников отметил, что решение о переносе судебного заседания принято по просьбе прокуратуры.
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