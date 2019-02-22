Варшава приучила Киев, что ему "разрешено больше" - будущий посол Польши в Украине

Бартош Цихоцкий считает, что Украина должна больше беспокоиться об отношениях с ближайшими соседями.

Кандидат на пост посла Польши в Украине, заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий считает, что Варшава приучила Киев, что ему "разрешено больше".

Об этом Цихоцкий сказал в интервью Польскому агентству печати (РАР), сообщает Польское радио.

"Мы приучили Украину, что не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше. Я хотел бы указать украинским политикам, что Европа не состоит только из Германии, и следует заботиться об отношениях с ближайшими соседями", - сказал Цихоцкий, который в четверг получил положительную оценку своей кандидатуры от комиссии Сейма по иностранным делам.

По его мнению, украинское общество неправильно поняло изменения в Польше.

"В Украине (партия) "Гражданская платформа" рассматривается как длительное явление, а "Право и справедливость"- как временная аномалия", - сказал Цихоцкий.

По его убеждению, в Киеве недооценивают глубокие источники возвращения многих европейских обществ к традиционным ценностям семьи и идентичности.

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В то же время он отметил, что украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы.

В этой ситуации Цихоцкий считает понятным, почему на этой неделе в Киеве и Львове демонстративно приветствовали президента Европейского совета, бывшего польского премьера Дональда Туска.

По его словам, Туск в своей речи во Львовском университете предложил Украине "примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид".

"Я не думаю, что украинская политическая элита осознает последствия установления моратория на поиск и эксгумацию останков польских жертв конфликтов и репрессий. На основании многих разговоров я убежден, что политические деятели Киева не интересуются историческим аспектом процесса идентификации, а инстинктивно реагируют контратакой в ситуации, которая, с нашей точки зрения, не имеет ничего общего с силой. В постсоветских условиях "шаг назад" - это "шаг в пропасть", - сказал Цихоцкий.

Как сообщал УНИАН, посол Польши Ян Пекло завершает свою дипломатическую каденцию в Украине.