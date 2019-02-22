"Добивает до Москвы": военный эксперт озвучил причины визита эсминца США в Черное море

Названы задачи американского эсминца "Дональд Кук" в Черном море.

Европейский Союз планирует возобновить нефтяной путь Батуми-Одесса. Именно с целью его охраны в Черное море вошел американский эсминец "Дональд Кук".

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Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает «Обозреватель». Он уточнил, что по маршруту Батуми-Одесса-Броды-Гданьск иранская нефть пойдет транзитом через Армению и Грузию.

"Поэтому корабли НАТО изучают акваторию. Они проводят рекогносцировку региона, где они будут отбывать дежурство и охранять танкеры, которые будут ходить по Черному морю", — пояснил Жданов.

Он также напомнил о недавнем заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель. Она сообщила, что немецкий военный корабль тоже полным ходом идет в акваторию Черного моря.

"А также это и военно-политическое давление на РФ, в том плане что "Дональд Кук" добивает до Москвы. Это очень мощное оружие, это легендарный эсминец. И усиление НАТО в Черном море происходит в первую очередь в интересах США и стран ЕС — Германии, Франции и Великобритании", — резюмировал эксперт.