Эксперт спрогнозировал, как могут измениться границы Украины

Венгрия не сможет предъявить нашей стране территориальные претензии, полагает полковник запаса.

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов полагает, что в худшем случае границы Украины могут временно измениться по существующей линии разграничения на юге и востоке нашей страны (захваченный Россией Крым, Донбасс).

Страны Евросоюза, в частности, Венгрия, не смогут предъявить украинскому государству территориальные претензии, поскольку это противоречит законодательству ЕС, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

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По его словам, Польша не заинтересована в разделе Украины, Варшаву интересует союз с нашей страной в ее "полном составе".

"Что касается разделения страны, то как самый худший и крайний вариант — возможно временное изменение границ по существующей линии разграничения на юге и востоке Украины…", — заявил Жданов.