ЕС хочет видеть выполнение Минских договоренностей уже в следующие несколько часов

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Могерини сказала в Риге перед началом неформального заседания министров обороны стран ЕС.

"Мы должны увидеть выполнение (Минских договоренностей) в эти следующие несколько часов", - заявила она.

На вопрос о новых санкциях против России Могерини ответила, что политика Евросоюза остается неизменной и "основывается на нашем единстве и глубоком смысле, что они (санкции) связаны с ситуацией на местах".

В этой связи Могерини сообщила, что Евросоюз сделает оценку ситуации на местах.

Читайте такжеЕС обвинил Россию в нарушении "режима тишины" и потребовал прекратить бои в Дебальцево"В любом случае это - неформальная встреча министров обороны, и этот вопрос мы обсуждать сегодня не будем. Сегодня мы будем обсуждать меры, которые ЕС уже реализует, чтобы помочь и поддержать выполнение Минских договоренностей", - сказала Могерини.