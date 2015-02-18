ЕС хочет видеть выполнение Минских договоренностей уже в следующие несколько часов
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что Европейский Союз хочет видеть выполнение Минских договоренностей "в следующие несколько часов".
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Могерини сказала в Риге перед началом неформального заседания министров обороны стран ЕС.
"Мы должны увидеть выполнение (Минских договоренностей) в эти следующие несколько часов", - заявила она.
На вопрос о новых санкциях против России Могерини ответила, что политика Евросоюза остается неизменной и "основывается на нашем единстве и глубоком смысле, что они (санкции) связаны с ситуацией на местах".
В этой связи Могерини сообщила, что Евросоюз сделает оценку ситуации на местах.
Читайте такжеЕС обвинил Россию в нарушении "режима тишины" и потребовал прекратить бои в Дебальцево"В любом случае это - неформальная встреча министров обороны, и этот вопрос мы обсуждать сегодня не будем. Сегодня мы будем обсуждать меры, которые ЕС уже реализует, чтобы помочь и поддержать выполнение Минских договоренностей", - сказала Могерини.