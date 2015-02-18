В Литве считают, что боевики при поддержке России планируют продвигаться к Харькову

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Нью-Йорке после принятия Советом безопасности ООН резолюции о ситуации в Украине 17 февраля.

"С момента провозглашения прекращения огня в Минске в сентябре 2014 года боевики захватили приблизительно 550 квадратных километров территории Украины и продолжают продвигаться. Их продвижение сопровождается потоком российского оружия и тяжелого вооружения, в том числе в так называемых "гуманитарных конвоях". За последние несколько недель расширились нападения на города Мариуполь, Краматорск, Артемовск, Счастье и другие", - подчеркнула Мурмокайте.

Читайте такжеЛитва: Время добавить России давления, санкций и изоляцииКроме того, по ее словам "даже когда мы разрабатывали положения Минских договоренностей (от 12 февраля), поступила информация о том, что российские танки проезжали по украинской земле и приводили к многочисленной гибели людей, в том числе детей. Украинский город Дебальцево окружен и сейчас на него проводится наступление. Украина держится. Вооруженные преступники продолжают свое нападение на Дебальцево, продолжают смертоносно продвигаться и дальше к Харькову", - заявила литовский посол.