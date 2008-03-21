В БЮТ подозревают, что Семенюк хотела присвоить сердце Киева

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Фонда государственного имущества Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, Генеральная прокуратура установила, что часть помещений завода «Арсенал» были приватизированы незаконно. В.ПИСАРЕНКО продемонстрировал письмо за подписью заместителя генерального прокурора Украины Рината КУЗЬМИНА, в котором отмечается, что приватизация части производственно-складских помещений в корпусах №3 и №3-а, находившихся на балансе ГП “Завод ”Арсенал”, проводилась с нарушением требований действующего законодательства. “По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц Фонда государственного имущества Украина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.233 УК Украины. Ход расследования взят на контроль. В процессе расследования уголовного дела будет решен вопрос относительно возвращения этих объектов в государственную собственность. Кроме того, председателю ФГИУ внесен протест на приказы №594 от 07.04.2006 и №787 от 16.05.2006 о приватизации части недвижимого имущества ГП “Завод “Арсенал”, - отмечается в письме за подписью заместителя генпрокурора.

По словам В.ПИСАРЕНКО, ГПУ также выявила, что была попытка передать предприятие лицам, приближенным к председателю Фонда государственного имущества Украины. «Госпожа СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО пыталась присвоить сердце Киева. Кстати, по своей стоимости он может конкурировать с Одесским припортовым заводом и даже с «Укртелекомом». Можете представить, какой подарок Валентина Петровна хотела получить в качестве свадебного!», - сказал депутат.

По информации В.ПИСАРЕНКО, в процессе расследования уголовного дела будет решен вопрос о возвращении складских помещений завода «Арсенал» в государственную собственность. При этом, отметил он, В.СЕМЕНЮК-САМОСОНЕНКО, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

«Это первая ласточка для Валентины Петровны СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, и заверяю вас, не последняя! Мы будем настаивать на продолжении расследования “приватизационной” деятельности председателя Фонда государственного имущества», - заявил народный депутат. В то же время он выразил мнение, что привлечь к ответственности председателя ФГИУ будет несколько проблематично. В.ПИСАРЕНКО объяснил это тем, что уже сейчас осуществляется давление со стороны высокопоставленных должностных лиц, которые защищают В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.