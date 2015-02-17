Украине стоит перенести День Победы на 8 мая - Яременко

Об этом Богдан Яременко, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", - написал в своем блоге на ТСН.uа.

"Сегодня для многих украинцев уже стало очевидным, что путинская Россия пытается использовать 70-летия Победы над нацистской Германией, которая будет отмечаться в мае этого года, для очередного усиления национальных мифов относительно извечного противостояния России и Запада и присвоения истории Украины, в том числе путем пропаганды тезиса о якобы "общей истории двух братских народов".

Между тем в украинском обществе, возмущенном циничной агрессией Кремля против Украины, в последнее время все большее распространение приобретает мнение о том, что в результате вероломной аннексии Крыма и агрессивных действий на Востоке Москва уже потеряла символическое и моральное право быть правопреемницей СССР как страны-победителя нацистской Германии.", - пишет Яременко.

Он отмечает, что в большинстве стран антигитлеровской коалиции День Победы над нацистской Германией называется "Днем Победы в Европе" ("Victory in Europe Day") и отмечается 8 мая как день, когда почитается память ветеранов и тех, кто боролся против тирании и угнетения и отдал жизнь за свободу (вот о чем в СССР по идеологическим мотивам на протяжении 70-ти лет почти никогда не вспоминали).

"Новой Украине нужно наконец присоединиться к тем странам, которые именно 8 мая вспоминают и чествуют тех, кто боролся за свободу, и назвать его "День памяти погибших и чествования ветеранов Второй мировой войны в Европе". Оккупированная территория 9 мая должна быть оставлена России и ее идеологам.", - отметил дипломат.