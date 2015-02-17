В Минюсте надеются на введение безвизового режима с ЕС в мае

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Польше.

"Я оптимист", - отметил Петренко, который принимал участие в форуме «Украина-Европа» в Лодзи.

По словам министра, несмотря на сложную ситуацию в Украине, властям удалось принять необходимое законодательство и воплощать его в жизнь.

Петренко отметил, что в ближайшее время в Украину должна прибыть специальная комиссия, которая будет проверять выполнение принятых законов, необходимых для введения безвизового режима с Евросоюзом.

"С юридической точки зрения я не вижу каких-либо оговорок, чтобы эта комиссия признала неудовлетворительной работу по имплементации этого законодательства, но будем ожидать их заключения", - сказал министр и добавил, что самый большой блок законов касается антикоррупционной сферы.

Читайте такжеВ Украину приедет миссия ЕС по реализации безвизового режимаКак заявил Петренко, Украина хотела бы добиться скорейшей отмены виз, а конкретные сроки будут зависеть от принятого на саммите в Риге политического решения.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел Польши Рафал Тшасковский отметил "большой прогресс", который сделала Украина для введения безвизового режима с ЕС, но назвал в то же время сложным принятие решения о его введение на саммите в Риге. По его данным, украинская сторона пока не сделала всего необходимого для этого.