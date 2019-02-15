Дело Супрун: суд удовлетворил самоотвод судьи Каракашьяна

Дело будет передано на автоматическое перераспределение в технический отдел, где автоматически будет определен новый судья.

Суд удовлетворил самоотвод судьи Сергея Каракашьяна, который рассматривал "дело Супрун".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин.

"Первое обстоятельство, из-за которого судья заявил о самоотводе, это жалоба на него в Высший совет правосудия, судья расценил такое обращение исключительно как давление. Второе - это то, что когда он решал постановление об отмене мер обеспечения иска, он вынужден был дать оценку определенным доказательствам, которые уже касаются непосредственно рассмотрения дела по существу. Таким образом, для судьи возникли другие обстоятельства, вызывающие сомнение в его незаангажированности и объективности", - отметил он.

Судья-спикер добавил, что "дело Супрун" будет передано на автоматическое перераспределение в технический отдел, где автоматически будет определен новый судья.

"Если дело поступит сегодня, то уже сегодня станет известно имя нового судьи, если же нет, то информация будет уже в понедельник", - подчеркнул он.

По его словам, как только дело поступит к новому судье, он начнет рассмотрение и станет известна дата нового заседания.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу в отношении Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска по делу об исполнению Супрун обязанностей министра здравоохранения.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун.

Супрун заявила, что с утра 14 февраля снова начала исполнять обязанности министра здравоохранения. Она является и.о. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.