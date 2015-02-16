Еврокомиссия в начале марта сообщит о пересмотре санкций против украинских чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майа Косьянчич.

"Вам известны фамилии тех, кого включили в список за злоупотребление с государственными средствами в Украине. Это произошло почти год назад, в марте прошлого года. Затем этот список был дополнен новыми фамилиями. Этот список сейчас пересматривается", - констатировала она.

По словам пресс-секретаря, пересмотр должен быть завершен ровно через год после принятия этого решения - в начале марта.

"Сейчас я не могу комментировать, чем завершится этот пересмотр", - подчеркнула Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Брюсселе европейский дипломат сообщил, что в Совете ЕС продолжается обсуждение вопроса об отмене санкций против отдельных украинцев, к которым из-за злоупотребления бюджетными средствами были применены меры пресечения.

Читайте такжеЕС обнародовал новый список санкций против РоссииДипломат напомнил, что персональные санкции были введены ЕС к более чем 20 лицам за злоупотребление с бюджетными средствами, это чиновники режима Януковича.

"Это было сделано в тесном сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами, которые предоставили нам имена лиц, в отношении которых проводились расследования. Сейчас мы получили новости из Киева, от правоохранительных органов, что в отношении некоторых из этих людей расследование больше не будет проводиться. Тогда возникает вопрос, должны ли мы вычеркнуть из списка этих людей", - пояснил он.

В тот же день, комментируя эту информацию, старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов заявил, что адвокаты бывших чиновников при режиме Януковича пытаются найти лазейки в законодательстве, чтобы Европейский Союз отменил санкции, введенные против их клиентов.

Справка УНИАН. ЕС 5 марта заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

В списке - экс-президент Янукович и его сыновья Александр и Виктор, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-председатель СБУ Александр Якименко, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев и его брат Сергей, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-председатель Минздрава Раиса Богатырева, бывший советник Януковича Игорь Калинин.

В июне иностранные СМИ сообщали, что Янукович, его сыновья и шестеро других бывших чиновников, фигурирующих в санкционный список ЕС, подали иски на решение ЕС о замораживании их активов.

Кроме того, четверо граждан Украины, которые попали в «черные» списки, написали в Совет ЕС письменные запросы для получения доказательств, что также может свидетельствовать о намерениях подачи ими исков. Это бывший генеральный прокурор Украины Пшонка и его сын Артем, экс-глава СБУ Якименко и экс-министр внутренних дел Захарченко.