Вехи недели. До и после Минска, воинственный премьер и "вилка" от Шокина

Петр Порошенко летел на переговоры в Минске со смешанными чувствами. С одной стороны, глава государства побывал в обстрелянном боевиками мирном Краматорске, своими глазами увидев последствия огневого налета на мирный город. С другой – украинские военные осуществили успешное контрнаступление возле Мариуполя, отбросив противника на 20 километров и усилив позиции отечественных дипломатов. Президент показал свою настроенность на отстаивание национальных интересов, подчеркнув, что готов и к мирному решению вопроса, и к введению военного положения в стране, если возникнет такая необходимость.

Его визави Владимир Путин признал, что проведенная в формате «нормандской четверки» ночь была не лучшей в его жизни. Разрядить напряжение цитатой из комедии «Гараж» российскому президенту не удалось: после 16-часовых переговоров их участники предпочли поодиночке давать комментарии представителям СМИ. Не порадовали они общественность и автографами под документом – Путин традиционно не склонен скреплять подписью свои политические обещания. Но его позиция на стороне сепаратистов из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и без того очевидна цивилизованному сообществу.

Минские соглашения напоминают путь в лабиринте, где много ложных развязок, единственное отличие – никто не верит, что этот путь можно пройти быстро и без потерь. Подписанный членами Контактной группы и главарями сепаратистов «Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей» напоминает слоеный пирог из интересов противоборствующих сторон, имеющий невысокие шансы быть воплощенным в жизнь. Поэтому украинскому обществу не стоит спешить как радоваться дипломатической победе президента (хотя с базовых позиций он не отступил), так и посыпать голову пеплом по поводу будущего своеволия боевиков на Донбассе. В сегодняшних условиях процесс перемирия, возможно, важнее окончательного результата.

Сепаратистам и российским войскам так и не удалось захватить стратегический транспортный узел Дебальцево, для штурма которого Путин и настаивал на отсрочке вступления в силу режима прекращения огня. Обер-боевик Александр Захарченко пытается воинственными, но бессистемными заявлениями компенсировать неудачи своих подчиненных, доводя ситуацию до абсурда. «Комплекс полководца» в исполнении сепаратистов выглядит тем трагикомичнее, чем сильнее понимание, что самопровозглашенные республики не способны существовать без поддержки извне. Собственно, по этой причине Россия пытается вернуть Донбасс формально в состав Украины, но на собственных условиях.

Подобная тактика не находит понимания среди руководства Украины. Более того – премьер-министр Арсений Яценюк считает, что Россия должна выплатить репарации нашей стране за нанесенный ей в Крыму и на Донбассе ущерб. Пока сложно представить себе механизм, с помощью которого Киеву удастся добиться таких выплат, однако говорить о необходимости компенсации необходимо, постоянно подкрепляя гневные филиппики судебными исками. Арсения Петровича по-своему подстегивает решение МВФ о выделении Украине значительной финансовой помощи, поскольку в сложившейся ситуации правительству и парламенту необходимо осуществлять реальные изменения.

Пока же Верховная Рада, пусть и с небольшим скандалом внутри правящей коалиции, конституционным большинством приняла решение сменить генерального прокурора. На смену Виталию Яреме с 318 голосами в активе пришел Виктор Шокин – прокурорский работник, которому не придется долго входить в курс дел. Словно доказывая обоснованность президентского выдвижения и парламентской поддержки, Шокин «поставил вилку» своим критикам. Практически одновременно генеральный прокурор предложил парламенту дать согласие на арест троих судей Печерского суда и подтвердил серьезность своих планов провести работу над ошибками Яремы задержанием бывшего главного парламентского «регионала» Александра Ефремова. Тот стал самым высокопоставленным на сегодня представителем режима Януковича, претензии к которому перешли от слов к делу. Уголовному.

Евгений МАГДА