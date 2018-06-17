Вехи недели. До и после Минска, воинственный премьер и "вилка" от Шокина
Новые мирные договоренности в Минске являются логическим продолжением достигнутых в сентябре и пока дают хрупкую надежду на достижение мира на Донбассе. Окрыленный обещанием МВФ помочь Украине Арсений Яценюк делает воинственные заявления. Новый генеральный прокурор не стал тратить время на раскачку.
Петр Порошенко летел на переговоры в Минске со смешанными чувствами. С одной стороны, глава государства побывал в обстрелянном боевиками мирном Краматорске, своими глазами увидев последствия огневого налета на мирный город. С другой – украинские военные осуществили успешное контрнаступление возле Мариуполя, отбросив противника на 20 километров и усилив позиции отечественных дипломатов. Президент показал свою настроенность на отстаивание национальных интересов, подчеркнув, что готов и к мирному решению вопроса, и к введению военного положения в стране, если возникнет такая необходимость.
Его визави Владимир Путин признал, что проведенная в формате «нормандской четверки» ночь была не лучшей в его жизни. Разрядить напряжение цитатой из комедии «Гараж» российскому президенту не удалось: после 16-часовых переговоров их участники предпочли поодиночке давать комментарии представителям СМИ. Не порадовали они общественность и автографами под документом – Путин традиционно не склонен скреплять подписью свои политические обещания. Но его позиция на стороне сепаратистов из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и без того очевидна цивилизованному сообществу.
Минские соглашения напоминают путь в лабиринте, где много ложных развязок, единственное отличие – никто не верит, что этот путь можно пройти быстро и без потерь. Подписанный членами Контактной группы и главарями сепаратистов «Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей» напоминает слоеный пирог из интересов противоборствующих сторон, имеющий невысокие шансы быть воплощенным в жизнь. Поэтому украинскому обществу не стоит спешить как радоваться дипломатической победе президента (хотя с базовых позиций он не отступил), так и посыпать голову пеплом по поводу будущего своеволия боевиков на Донбассе. В сегодняшних условиях процесс перемирия, возможно, важнее окончательного результата.
Сепаратистам и российским войскам так и не удалось захватить стратегический транспортный узел Дебальцево, для штурма которого Путин и настаивал на отсрочке вступления в силу режима прекращения огня. Обер-боевик Александр Захарченко пытается воинственными, но бессистемными заявлениями компенсировать неудачи своих подчиненных, доводя ситуацию до абсурда. «Комплекс полководца» в исполнении сепаратистов выглядит тем трагикомичнее, чем сильнее понимание, что самопровозглашенные республики не способны существовать без поддержки извне. Собственно, по этой причине Россия пытается вернуть Донбасс формально в состав Украины, но на собственных условиях.
Подобная тактика не находит понимания среди руководства Украины. Более того – премьер-министр Арсений Яценюк считает, что Россия должна выплатить репарации нашей стране за нанесенный ей в Крыму и на Донбассе ущерб. Пока сложно представить себе механизм, с помощью которого Киеву удастся добиться таких выплат, однако говорить о необходимости компенсации необходимо, постоянно подкрепляя гневные филиппики судебными исками. Арсения Петровича по-своему подстегивает решение МВФ о выделении Украине значительной финансовой помощи, поскольку в сложившейся ситуации правительству и парламенту необходимо осуществлять реальные изменения.
Пока же Верховная Рада, пусть и с небольшим скандалом внутри правящей коалиции, конституционным большинством приняла решение сменить генерального прокурора. На смену Виталию Яреме с 318 голосами в активе пришел Виктор Шокин – прокурорский работник, которому не придется долго входить в курс дел. Словно доказывая обоснованность президентского выдвижения и парламентской поддержки, Шокин «поставил вилку» своим критикам. Практически одновременно генеральный прокурор предложил парламенту дать согласие на арест троих судей Печерского суда и подтвердил серьезность своих планов провести работу над ошибками Яремы задержанием бывшего главного парламентского «регионала» Александра Ефремова. Тот стал самым высокопоставленным на сегодня представителем режима Януковича, претензии к которому перешли от слов к делу. Уголовному.
Евгений МАГДА