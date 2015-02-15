Яценюк анонсировал повышение цены газа для населения

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«Мы постепенно, в течение двух лет, должны дойти до реальной цены природного газа», - сказал глава правительства.

Он добавил, что это с одной стороны повлечь повышение цен и тарифов, а с другой стороны - правительство предложит новую систему субсидий.

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«Каждому гражданину придет два листа бумаги - заявление и декларация. И если человек будет понимать, что он соответствует критериям получения субсидии, и он заполнил декларации, даже не надо ходить в службу. И там служба сама принимает решения о предоставлении субсидий. Общий объем мы даем (на субсидии - УНИАН) - 12,5 млрд грн», - отметил Яценюк.