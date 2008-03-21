Довгий открыл забрало, потому что система может развалиться в один момент

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ считает, что решение парламента о назначении перевыборов в Киеве может привести к развалу системы местного самоуправления.

Об этом говорится в комментарии О.ДОВГОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевского городского совета.

По словам О.ДОВГОГО, Киев породил прецедент политического отстранения мэра без какой-либо правовой базы.

«На очереди - Харьков, Сумы, Николаев. Там тоже уже заявляют о городских перевыборах. Местное самоуправление под угрозой. Мы можем столкнуться с эффектом карточного домика, когда система местного самоуправления развалится в один момент», - считает секретарь Киевсовета.

В то же время он отметил, что столичная власть выиграет выборы, поскольку сделала достаточно много для киевлян.

«Мы убеждены, что курс, который мы проводили, был абсолютно правильным. Действительно, не все удавалось сразу, но на сегодняшний день мы создали почву, чтобы через несколько лет Киев стал комфортным европейским городом. И сегодня мы не имеем права «спасовать» перед авантюристами», - отметил О.ДОВГИЙ.

«Нам есть с чем идти к нашим избирателям. Мы, в отличие от парламентских заговорщиков, открыты для людей, никогда не прятались и не будем прятаться от них, - отметил он. - Можно до бесконечности доказывать в судах свою правоту, но это только будет отвлекать от реальных дел, быть дезориентировать киевлян и всех рассудительных людей в нашей стране».

«Мы с «открытым забралом» идем на выборы. Идем для того, чтобы с года и год рос бюджет, чтобы становились лучшими дороги, строились мосты, чтобы каждый киевлянин был социально защищенным и обеспеченным. В конце концов, мы не хотим, чтобы директоров школ освобождали за то, что они не ввели предмет «косоплетение для девушек», - заметил секретарь Киевсовета.