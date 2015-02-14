Президент усилил контроль над ВСУ и другими военными формированиями

Соответствующий текст документа размещен на сайте главы государства.

«С целью усиления контроля за деятельностью ВСУ, других военных формирований и согласно пунктам 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 13 Закона "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" постановляю утвердить Положение об осуществлении контроля Президента Украины за деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований», - говорится в указе.

Читайте такжеПорошенко введет военное положение по всей Украине, если не будет мираДокументом определено признать утратившими силу: статьи 2 и 3 указа от 13 августа 2010 года № 815 "Об обеспечении осуществления контроля за деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований"; указ от 27 сентября 2010 года №917 "О Положении об осуществлении контроля президента за деятельностью ВСУ и других военных формирований"; указ от 26 февраля 2013 года № 91 "О внесении изменений в указы президента от 13 августа 2010 года №815 и от 27 сентября 2010 года № 917"; пункты 7 и 8 статьи 1 указа главы государства от 16 декабря 2014 года № 934 "О внесении изменений к некоторым указов президента Украины".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, отметили в пресс-службе президента.