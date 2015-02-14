Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Об этом он заявил в эфире одного из украинских каналов, передает Еспресо.TV.

"Сейчас самое важное - это помочь Украине оружием. В течение нескольких следующих дней я буду координировать это - я не сотрудник конкретного ведомства, я свободный политик, грузинский гражданин, все остальные предложения относительно того, чтобы принять украинское гражданство не укладывались в общую стратегию, я поеду обратно в свою страну. Но сейчас мы воюем в этом обществе, в этой всеобщей битве, и я, конечно, буду таким же украинцем, как и все остальные", - сказал Саакашвили.

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Он отметил, что будет постоянно находиться в Администрации президента. По его словам, там у него, "наверное, будет какой-то офис, штат, я постоянно буду ездить в Украину, за ее пределы и решать все эти вопросы".