Тарасюк считает, что Янукович спекулирует на смерти миротворца

Народный депутат, член фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК заявляет, что фракции оппозиции используют инцидент с миротворческим контингентом в Косово для политических спекуляций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания.

«Смерть одного бойца используется для политических спекуляций», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что проект постановления о выводе украинского миротворческого контингента с Косово, предложенный фракцией Партии регионов, является безграмотным. Он объяснил это тем, что проектом документа не уточняется, какой именно контингент должен быть выведен с Косово.

При этом Б.ТАРАСЮК отметил, что в операциях ООН за 16 лет приняли участие 31 тыс. 700 украинцев – военнослужащих и полицейских. По его словам, по линии ООН всего погибли 48 миротворцев. При этом он отметил, что в Вооруженных Силах Украины в 2000 году на территории Украины погибло по разным причинам 154 военнослужащих.