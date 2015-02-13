Der Spiegel: Где скрываются самые большие опасности

23:36, 13 февраля 2015
Политика
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После заключения соглашения на саммите по Украине снова есть надежда на урегулирование конфликта. Но будут ли боевики ​​соблюдать соглашение о прекращении огня? Удастся ли провести конституционную реформу? Как теперь будут развиваться события.

УНИАН

Об этом пишут Флориан Гатманн и Северин Вайланд в статье под названием «Где скрываются самые большие опасности», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорит о «проблеске надежды», а министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Минское соглашение – «не комплексное решение, и, конечно, не прорыв».

Глава ХДС и социал-демократ осторожны: после прежнего хода войны в Украине они знают, что соглашения часто нарушались обеими сторонами. Ситуация остается напряженной. До наступления режима прекращения огня, который вступит в силу в ночь с субботы на воскресенье, ровно в полночь, ситуация еще может ухудшиться. И, в конечном итоге, сорвать все усилия примерно 16 часов переговоров.

1. Что сейчас предстоит

В документе с 13 пунктами, который подписали члены контактной группы по Украине (ОБСЕ, Украина, Россия) и сепаратисты, есть план по прекращению боевых действий и строительству новой федеральной Украины. О чем-то договорились еще в сентябре, а теперь подтвердили и дополнили. Цель звучит так: «постепенная нормализация».

Новое дополнение – создание буферной зоны, шириной, по крайней мере, 50 километров, из которой должно быть отведено тяжелое вооружение.

Украинские войска должны отойти от текущей демаркационной линии («актуальная линия соприкосновения») – Киеву придется принять нынешнее военное положение, когда сепаратисты завоевали значительные территории. Отвод тяжелого вооружения должен начаться не позже, чем на второй день перемирия и завершиться в течение 14 дней.

Контроль за прекращением огня и последующим перемирием производится Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), при поддержке контактной группы по Украине.

Ключевым элементом является вопрос о максимально широкой автономии для большинства русскоязычных украинцев, живущих на востоке страны. Хотя в настоящее время есть так называемые Донецкая и Луганская народные республики, территориальную целостность Украины в документе никто не ставит под сомнение. Просто она станет федеральной. «Без задержки», но «не позднее чем через 30 дней после подписания документа», украинский парламент должен принять резолюцию, в которой  будут определены те территории, в которых необходимо провести местные выборы в некоторых районах  Донецкой и Луганской областей.

Москва, таким образом, будет косвенно контролировать выполнение договора: Только после местных выборов в районах Луганской и Донецкой области, а также после конституционной реформы в конце 2015 года, Украина сможет восстановить полный контроль внешней границы с Россией.

«Ключевой элемент» в конституционной реформе – «децентрализация», при которой будут учитываться «особенности» определенных частей Луганской и Донецкой областей. Что это означает, будет указано в примечаниях к договору: право на «языковое самоопределение». Кроме того, на местном уровне должна быть так называемая народная милиция - видимо, как убежище для сепаратистов. Кроме того, ожидается «трансграничное» сотрудничество с Россией. Короче говоря, много положений, которые еще могут доставить множество хлопот.

Если все эти пункты будут соблюдены, то ЕС и США могли бы нормализовать свои отношения с Россией, и санкции были бы сняты.

2. Что может пойти не так

Если боевые действия в восточной Украине продолжатся и в ночь на воскресенье, то кризисный саммит в Минске был бесполезным. Есть некоторые указания: с обеих сторон - в Киевских подразделениях и среди сепаратистов - есть бойцы, которые действуют по своим собственным правилам.

Если соглашение о прекращении огня будет нарушено, то военный конфликт, вероятно, снова разгорится по всем направлениям. Все согласованные пункты станут недействительными.

Реакция Запада? Конечно, канцлер Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд снова будут пытаться провести переговоры. Глава немецкого правительства неоднократно указывала на то, что, по ее мнению, нет другого пути для разрешения конфликта - даже если он будет долгим и утомительным.

Новые санкции будут обязательными - и, вероятно, поставок оружия в Украину избежать не удастся: Если Меркель и Олланд не смогут сопротивляться соответствующим требованиям США и определенной части Европы, то все окончательно окажутся в спирали эскалации, которой многие так боятся.

3. Как все могло бы быть

Если Киев и Москва действительно заинтересованы в реализации договоренностей и сделают все для этого, то соблюдение перемирия с 0 часов субботы не исключено. Для этого необходимо успокоить свободно действующих бойцов обеих сторон – то есть, любая материально-техническая поддержка должна быть прекращена.

А другие ключевые пункты нового Минского соглашения? Маловероятно, что Киевский парламент действительно примет решение о статусе самопровозглашенных республик на востоке страны в течение месяца, соответствующая поправка в Конституции может появиться ближе к концу года. Кроме того, отвод российского вооружения с территории Украины, кажется, не очень реалистичным.

Вместо этого, по многим пунктам придется заново проводить переговоры. Даже если это будет сопровождаться небольшими военными столкновениями, определенные результаты уже есть.

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