Порошенко: Если не будет прекращения огня, будем созывать Европейский Совет

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, глава государства поблагодарил Венгрию за поддержку украинской независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также за гуманитарную помощь, включая лечение украинских военных. «Сейчас мы переживаем сложные времена и Ваша позиция очень важна для нас», - подчеркнул президент.

Порошенко также проинформировал главу венгерского правительства о результатах переговоров в Минске и заседания Европейского Совета в Брюсселе. Глава государства отметил важность прекращения огня, поскольку каждый день Украина платит высокую цену - многочисленные жертвы среди мирного населения и украинских солдат. Так, сегодня, 13 февраля город Артемовск был обстрелян ракетными комплексами залпового огня, в результате чего были убиты трое мирных людей, включая 7-летнего ребенка. Кроме того, был обстрелян из российских ракетных установок населенный пункт Горняк. «После того, что мы достигли в Минске, это не только атака на украинских мирных жителей, это атака на Минские результаты», - отметил президент.

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«Если в ночь на воскресенье (15 февраля) не будет двустороннего прекращения огня, мы будем призывать созвать чрезвычайную встречу Европейского Совета, поскольку Ангела Меркель и Франсуа Олланд представляют (на переговорах) не только Германию и Францию, а у них есть мандат от всего ЕС», - отметил Порошенко. Он добавил, что рассчитывает на поддержку Венгрии. Орбан отметил, что понимает важность прекращения огня и соблюдения Минских договоренностей.

Порошенко и Орбан обсудили сотрудничество в сфере энергетической диверсификации и энергетической безопасности. В частности, речь шла о дальнейшем развитии диверсификации поставок природного газа в Украину.

Глава государства также обсудил положение дел венгерской общины в Украине. Присутствовавший на встрече народный депутат, председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович отметил, что украинские венгры поддерживают мирные усилия президента и не испытывают притеснений по национальному признаку.

Премьер-министр Орбан выразил удовлетворение по поводу соблюдения прав венгерского меньшинства в Украине. Собеседники обсудили возможности для дальнейшего социального и культурного развития венгерского меньшинства и его вовлечения в государственные процессы в Украине, подчеркивается в сообщении.