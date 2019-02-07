Нардеп Бондарь: после переименования Днепропетровской области люди не станут жить лучше

Политик не поддержал переименование области, поскольку считает, что сегодня прежде всего нужно ставить на повестку дня экономические вопросы, а не идеологические.

Переименование Днепропетровской области в Сичеславскую – это продолжение спектакля в театре абсурда, которую уже давно разыгрывает украинская власть. Таким образом внимание людей пытаются отвлечь от катастрофической ситуации в экономике страны.

Об этом заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь, комментируя голосование Верховной Радой проекта постановления №9310-1 относительно переименования Днепропетровской области. По словам политика, он не поддержал эту законодательную инициативу, поскольку считает, что сегодня прежде всего нужно ставить на повестку дня экономические вопросы, а не идеологические.

«Когда подавляющее большинство населения области думает, где взять деньги на жизнь и как оплатить грабительские тарифы на коммунальные услуги, переименование их волнует меньше всего. Людям безразлично, как будет называться их область, так как с новым названием не появятся дополнительные рабочие места. Поэтому это просто очередная тема для пустых разговоров», – заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Возрождение».

По мнению Виктора Бондаря, после переименования Днепропетровской области в Січеславскую жители Днепра и региона не станут жить лучше, если не будут решены острые социально-экономические проблемы – как на местном уровне, так и те, которые беспокоят граждан всей страны.

«Будут ли снижены тарифы на коммунальные услуги? Появится ли у людей работа? Или построят наконец дороги в регионе? Спросите у днепровцев, и они вам подтвердят: именно эти вопросы интересуют их в первую очередь. Надо говорить о том, как вернуть городам региона статус промышленных, как поощрить жителей оставаться на родине, а не уезжать за границу в поисках работы и лучшей жизни. Вот что сегодня является самым важным», – считает Виктор Бондарь.

Пока что, как отметил народный депутат, Днепропетровская область носит привычное название, поскольку в настоящее время постановление о переименовании направлено на экспертизу в Конституционный Суд. Лишь после заключения КСУ решение окончательно будет приниматься в Верховной Раде, для чего понадобится 300 голосов парламентариев.

Но к тому времени настроения парламента могут измениться, прогнозирует председатель «Видродження», поэтому во время окончательного переименования достаточного количества голосов может не хватить.