ГБР начало производства относительно квартирного вопроса нардепов

В данном уголовном производстве не фигурирует глава парламента Андрей Парубий

Государственное бюро расследований начало уголовное производство относительно служебных лиц аппарата Верховной Рады за неправомерное выделение народным депутатам компенсации на жилье.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Facebook.

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В ГБР подтвердили расследование уголовного производства в отношении компенсации проживания народным депутатам, которые не имели для этого оснований.

"Уголовное производство начато в отношении служебных лиц аппарата Верховной Рады. Суть дела такова: есть ряд народных депутатов, которые в семейных декларациях за период 2015-2017 годов указали, что у них есть жилье в Киеве или в других населенных пунктах, расположенных на расстоянии 30 км от столицы, но затем аппарат Верховной Рады утвердил распоряжение относительно денежного обеспечения им компенсации за жилье", - пояснили в ГБР.

Фигурантами уголовного дела являются сотрудники аппарата ВР.

В данном уголовном производстве, как пояснили в ГБР, не фигурирует глава парламента Андрей Парубий.

В пресс-службе ГБР сообщили, что проверят информацию относительно существования другого уголовного производства в отношении спикера парламента.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что более 20 депутатов Верховной Рады получают компенсацию, имея свое жилье в Киеве.