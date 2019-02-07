ГБР начало производства относительно квартирного вопроса нардепов
Государственное бюро расследований начало уголовное производство относительно служебных лиц аппарата Верховной Рады за неправомерное выделение народным депутатам компенсации на жилье.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в Facebook.
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В ГБР подтвердили расследование уголовного производства в отношении компенсации проживания народным депутатам, которые не имели для этого оснований.
"Уголовное производство начато в отношении служебных лиц аппарата Верховной Рады. Суть дела такова: есть ряд народных депутатов, которые в семейных декларациях за период 2015-2017 годов указали, что у них есть жилье в Киеве или в других населенных пунктах, расположенных на расстоянии 30 км от столицы, но затем аппарат Верховной Рады утвердил распоряжение относительно денежного обеспечения им компенсации за жилье", - пояснили в ГБР.
Фигурантами уголовного дела являются сотрудники аппарата ВР.
В данном уголовном производстве, как пояснили в ГБР, не фигурирует глава парламента Андрей Парубий.
В пресс-службе ГБР сообщили, что проверят информацию относительно существования другого уголовного производства в отношении спикера парламента.
Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что более 20 депутатов Верховной Рады получают компенсацию, имея свое жилье в Киеве.