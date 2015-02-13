ЕС будет поддерживать имплементацию Минских договоренностей - Туск

Об этом он заявил в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по завершении неформального саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Что сделано на бумаге, должно быть переведено в реальные дела. Прекращение огня должно уважаться. Мы должны видеть реальную деэскалацію в стране. Это не только о независимости и территориальной целостности Украины. На кону весь геополитический порядок Европы после 1989 г.. Мы будем готовы к развитию событий, хорошему или плохому”, - сказал Туск.

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По его словам, во время саммита лидеры ЕС обсуждали вопрос поддержки имплементации достигнутых договоренностей. „Если этого не произойдет, мы не будем колебаться, чтобы сделать необходимые шаги. Мы едины и будем придерживаться нашего курса”, - отметил президент ЕС.

Кроме того, он назвал „пропагандой” информацию о том, что якобы граждане стран ЕС участвуют в боях в Украине. „У нас нет доказательств, что граждане ЕС причастны к боям в Украине. Это пропаганда, а не факты, и не является самой большой проблемой, когда речь идет о выполнении (Минских договоренностей). Первое, что необходимо, это добрая воля России”, - подчеркнул Туск.