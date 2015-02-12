Договоренности в Минске узаконили российскую оккупацию – евродепутат

Об этом заявил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, передает «Европейская правда» со ссылкой на Польское радио.

Кроме того, по его словам, нет уверенности, что военные действия прекратятся.

"Это даже не осторожный оптимизм, это пессимизм со знаком вопроса. Или это действительно необходимое понимание, или очередная попытка подкупа времени Москвой", - отметил европарламентарий.

"На самом деле остается вопрос об истинных намерениях: или это только перерыв, а действительно ли мир? Похоже на то, что это прекращение огня, но не мирное решение", - сказал Яцек Сариуш-Вольский.

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По словам евродепутата, лидеры Европейского Союза во время саммита ЕС в Брюсселе должны требовать соблюдения взаимопонимания и осуществлять давление на Россию очередными санкциями.

Как известно, саммит в Минске с участием лидеров "нормандской четверки" продолжался в течение 16 часов, в результате были достигнуты договоренности о прекращении огня и отводе тяжелой техники на Донбассе.