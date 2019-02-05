Дочь депутата Берёзкина выясняет в НАБУ, в чём её подозревают

Виктория Берёзкина опровергла информацию о том, что ей было вручено подозрение в рамках производства относительно нарушений при получении «Креатив групп» кредитов в банковских учреждениях в 2014 году.

Виктория Берёзкина, дочь народного депутата Станислава Березкина, по собственной инициативе явилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы выяснить, в чём её подозревают.

Об этом Виктория Берёзкина написала на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Виктория Берёзкина опровергла информацию о том, что ей было вручено подозрение в рамках производства относительно нарушений при получении «Креатив групп» кредитов в банковских учреждениях в 2014 году.

«Многие СМИ писали, со ссылкой на анонимные «источники», что я являюсь подозреваемой в «шумном» деле расследуемым НАБУ. На самом деле подозрение мне никто не вручал. Пришла в Бюро по собственной инициативе, чтобы узнать, в чем дело», - написала Виктория Берёзкина.

Она также отметила, что всегда уведомляла и намерена дальше уведомлять силовиков о своем местоположении.

«Ранее уведомляла НАБУ о своем местонахождении, ведь скрывать мне нечего и никаких незаконных действий я не совершала», - подчеркнула Виктория Березкина.