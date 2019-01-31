Интронизация митрополита Епифания довершит процесс становления единой поместной ПЦУ – Зоря

Церемония интронизации состоится 3 февраля в 9.00 во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской.

Интронизация митрополита Киевского и всей Украины Епифания завершит процесс становления единой поместной Православной церкви Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) журналистам в Киеве.

«Интронизация митрополита Епифания - это последний формальный акт, который завершает процесс объединения и становления единой поместной Украинской православной церкви», - заявил он.

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По словам Зори, этот процесс был начат с просьбы о предоставлении автокефалии, которая была отправлена вселенскому патриарху в апреле прошлого года, затем шел процесс обсуждения, решение вселенского патриарха, на базе этих решений состоялся Объединительный собор, на котором был избран митрополит Епифаний, ему был вручен томос.

После этого состоялась государственная регистрация руководящего органа - Киевской митрополии ПЦУ, «после чего в юридическом поле уже закреплена Православная церковь Украины. Интронизация - это формальное завершение вот этого процесса».

Архиепископ добавил, что интронизация Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля, в 9.00 во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской.

Как известно, интронизация - это торжественное богослужение, во время которого осуществляется возведение новоизбранного предстоятеля церкви на его кафедру.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.