Видеозаписи артудара по Краматорску и его последствий

По последним данным департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации на 15.30, в результате обстрела Краматорска сегодня около 12.30 погибли 7 человек, ранены 26 человек, в том числе 10 военнослужащих.

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