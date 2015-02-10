Видеозаписи артудара по Краматорску и его последствий
18:38, 10 февраля 2015Политика
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Удар по Краматорску был нанесен около 12:30 10 февраля, обстрелу подвергся аэродром и прилегающие улицы.
REUTERS
По последним данным департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации на 15.30, в результате обстрела Краматорска сегодня около 12.30 погибли 7 человек, ранены 26 человек, в том числе 10 военнослужащих.
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