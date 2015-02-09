В Берлине стартовала встреча представителей МИД «нормандской четверки» - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости.

Как передает издание, машины дипломатов въехали на территорию министерства, при этом никаких комментариев журналистам получить не удалось.

Как сообщал УНИАН, накануне в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции 8 февраля в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

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Также, по данным пресс-службы, они договорились о проведении экспертных консультаций в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и Трехсторонней встрече контактной группы во вторник, 10 февраля, с участием подписантов Минских договоренностей.