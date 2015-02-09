В Берлине стартовала встреча представителей МИД «нормандской четверки» - СМИ
Представители стран так называемой "нормандской четверки" собрались в МИД ФРГ на встречу по Украине.
Об этом сообщают РИА Новости.
Как передает издание, машины дипломатов въехали на территорию министерства, при этом никаких комментариев журналистам получить не удалось.
Как сообщал УНИАН, накануне в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции 8 февраля в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.
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Также, по данным пресс-службы, они договорились о проведении экспертных консультаций в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и Трехсторонней встрече контактной группы во вторник, 10 февраля, с участием подписантов Минских договоренностей.