Порошенко принял решение об отставке Супрун - президент Ассоциации психиатров

Отмечается, что уже есть новая кандидатура на пост главы Минздрава.

Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман разослал письмо руководителям психиатрических учреждений, в котором сообщил, что президент Порошенко решил отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Копию письма, полученную от одного из адресатов, опубликовал Bigus.Info.

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"Президент принял решение о смещении Супрун. Именно поэтому в суд пошли исковые заявления от депутатов. И суд вызывает Супрун. Но она игнорирует эти приглашения. Ее смещение согласовано с Гройсманом. Если она не согласится уйти в такой ситуации, будет открыто (или уже открыто) уголовное дело в связи с исчезновением денег, предназначенных для закупки медикаментов. Это раскрыла Счетная палата", - говорится в письме.

Также отмечается, что есть уже и новая кандидатура на пост главы Минздрава.

"Уже согласована кандидатура следующего министра. Я с ним знаком и неоднократно обсуждал необходимые шаги. Он все понимает и называет свое будущее назначение казнью на электрическом стуле", - написано в документе.

Сам Глузман подтвердил журналистам, что написал это письмо и информация в нем является правдивой.

"Если останется Петр (Порошенко - ред.), то я примерно понимаю, кого могут назначить министром. Он - депутат, нормальный человек... Петр сказал ее (Супрун - ред.) тушить уже. Но, очевидно, давление идет какое-то. Американское давление, очевидно”, - сказал президент Ассоциации психиатров.