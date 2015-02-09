Итоги сегодняшней встречи в "нормандском формате" в Берлине останутся в тайне - МИД ФРГ

Об этом сообщил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, передает ТАСС.

Это не только не принято, но и, вероятно, может навредить, уточнил Шефер.

Шефер также сообщил, что Германию на встрече представит статс-секретарь Маркус Едерер.

Комментируя запланированную на 11 февраля в Минске встречу лидеров стран "нормандской четверки", Шефер отметил, что вопросы ее проведения по-прежнему остаются открытыми, хотя основная цель в том, "чтобы такая встреча состоялась".

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"Мы сделаем все для того, чтобы это получилось", - подчеркнул дипломат. По его словам, первоочередная задача - достижение перемирия, а также "создание пространства и времени для обеспечения долгосрочного политического решения" ситуации на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, накануне в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции 8 февраля в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Также, по данным пресс-службы, они договорились о проведении экспертных консультаций в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и Трехсторонней встрече контактной группы во вторник, 10 февраля, с участием подписантов Минских договоренностей.