Эксперт назвал самого неудобного для Путина победителя президентских выборов в Украине

Олег Соскин проанализировал перспективы нашей страны после возможной победы Зеленского, Порошенко и Тимошенко.

Если Владимир Зеленский станет президентом Украины, то для президента РФ Владимира Путина и всех других правящих элит это будет очень сложный вариант, потому что "с таким они не играли".

"Зеленский для Путина в любом случае не будет удобным президентом Украины, потому что у первого очень много личин. Но уже сейчас можно сказать совершенно точно, что Зеленский – боец. Он – не мямля и не кисейная барышня. Он – достаточно сильный человек. А если вдруг Зеленский попытается предать Украину, то народ уже знает, как убирать предателей. Если он попытается сдать интересы Украины, его просто повесят прямо на Майдане незалежности вместе с его командой "Квартал 95", – поделился своими мыслями директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в чате на "Главреде".

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По мнению эксперта, Путин будет просто в шоке, если победит Зеленский.

"Если победит Порошенко, то нас будут ждать тяжелые времена. Я думаю, в этом случае начнется полномасштабная война с Россией. Будет введено на всей территории страны военное положение, будет военный диктатор, будет тотальная мобилизация, будет конфискация частной собственности, все будет национализировано. В этом случае война с Россией начнется и затянется лет на 15", – считает Соскин.

Победа Тимошенко, по мнению Соскина, приведет к гражданской войне в Украине.

"Сейчас она может обещать "золотые горы", но, как только она сядет на трон, она будет делать то, что привыкла делать в предыдущие десятилетия. А что она делала – известно всем. К тому же, лучшие годы Тимошенко уже прошли", - считает эксперт.