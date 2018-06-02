Украинский интерес. Транзит Минск – Киев – Москва. Продолжение следует

Лидеры Франции и Германии, по всей видимости, не один день работали над своими предложениями, поскольку их реакция на демарш «гоблинов Путина» в Минске, приехавших туда с установкой диктовать свои условия Леониду Кучме, была оперативной. Обещание ДНР-овца Захарченко мобилизовать 100 тысяч человек в свою армию мало кого напугали, поскольку все и без того понимаю, откуда могла появиться такая масса солдат. Сначала в телефонном режиме, а потом через переговоры в Киеве и Москве президент и канцлер самых влиятельных стран Евросоюза попытались найти мирное решение для Донбасса. При этом следует отметить, что окончательный вариант мирной европейской инициативы не был обнародован даже после завершения переговоров в Кремле. Из-за этого условия прекращения конфликта обрастают версиями и домыслами.

Лидеров Старого Света серьезно беспокоят разворачивающиеся на Донбассе боевые действия, поскольку эскалация напряженности представляет собой общеевропейскую угрозу. Уже и Папа Римский Франциск, и генсек ООН Пан Ги Мун призвали к прекращению противостояния на востоке Украины. С другой стороны – стойкость украинских воинов позволяет официальному Киеву постепенно наращивать свой авторитет и говорить с Западом в качественно иной тональности. Сегодня стало понятным, что Минские договоренности имели смысл, поэтому Владимир Путин и его протеже из самопровозглашенных ДНР и ЛНР упорствуют в части их выполнения.

Соединенные Штаты продолжают демонстрировать свою поддержку Украине, правда, преимущественно в виде кредитных гарантий, зато каждый шаг этой поддержки озвучивается в размере не меньше миллиарда долларов. Вот и госсекретарь Джон Керри заявил о выделении еще одного миллиарда долларов (и одного, возможно, вдогонку) для Украины. Вице-президент Джо Байден на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности призвал не позволить России перекраивать карту Европы и помочь Украине выстоять. При этом в самом Вашингтоне продолжается борьба вокруг перспектив продажи Украине противотанковых ракетных комплексов, современных систем армейской связи и других новинок ВПК, о чем свидетельствует, в частности, тональность заявлений сенатора Джона Маккейна и призыв 15 его коллег к Бараку Обаме поставлять Украине оружие.

Челночная дипломатия Меркель и Олланда призвана найти приемлемый результат в масштабах всего континента, но поставленная задача усложняется отсутствие доверия к словам Путина. После переговоров в Киеве и Москве «нормандская четверка» договорилась продолжить договариваться, вот только Владимиру Путину придется дорабатывать предложения в одиночестве, а Петр Порошенко получил возможность в Мюнхене обсудить с западными партнерами варианты выхода из кризиса. Сигналом о возможности мирного выхода из кризиса должно стать прекращение огня по всей линии соприкосновения украинской армии с сепаратистами.

Евгений Магда