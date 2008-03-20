Добкина и Кернеса подозревают в торговле наркотиками

При Комитете Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией создана временная следственная комиссия по расследованию причастности правоохранительных органов Харьковской области и других должностных лиц к наркоторговле.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя комитета Геннадий МОСКАЛЬ.

По его словам, комиссия создана на основании обращения депутатов Харьковского городского совета «О деятельности организованной преступной группы, в состав которой входят работники милиции, руководители и должностные лица органов местного самоуправления, бизнесмены и ранее судимые лица, а также коммерческие структуры, которые в течении нескольких лет занимаются торговлей наркотиками (кокаином, героином, трамадолом и др.) в городе Харькове и Харьковской области”. В обращении депутатов изложены факты, по их мнению, свидетельствующие о причастности ряда высокопоставленных харьковских чиновников, в том числе мэра Харькова Михаила ДОБКИНА, секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА, к организации торговли наркотиками на территории Харькова и Харьковской области.

Комиссия поручит Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины проверить факты, приведенные в обращении депутатов, для принятия мер по устранению нарушений требований закона и при наличии оснований – привлечении виновных лиц к ответственности;

После получения ответов от правоохранительных органов информация будет рассмотрена на одном из следующих заседаний Комитета, сказал Г.МОСКАЛЬ.