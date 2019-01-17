Комитет ВР занялся жалобами на растаможку "евроблях" и схему Schwacke

Как сообщается в группе "Митники", и ГФС, и региональные таможни ежедневно получают сотни жалоб о нарушении законодательства при растаможивании авто на "еврономерах".

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики занялся многочисленными жалобами на нарушение сотрудниками таможен законодательства при растамаживании автомобилей на европейских номерах или т.н. "евроблях".

В частности, член комитета, народный депутат Татьяна Острикова направила депутатское обращение к и.о. главы Государственной фискальной службы Александру Власову.

"За последний месяц получила много нареканий на таможню от тех, кто хотел завезти в Украину подержанный автомобиль. Основная причина жалоб – завышение таможенной стоимости автомобиля, которую таможня определяет через каталог Schwacke. Публикую свое обращение на эту тему. Оно пригодится тем, кто спорит с таможней относительно стоимости автомобиля", - прокомментировала нардеп.

В документе народный депутат подчекнула, что каталог Schwacke не может служить инструментом для определения цены автомобиля, а также потребовала предоставить информацию о ходе процесса растаможки "евроблях" таможнями ГФС. В частности, о количестве растаможенных машин в период с 25 ноября 2018 года, количество отказов таможни и другие данные.

Как сообщалось, ГФС не планировала предпринимать какие-либо меры для решения проблем с затягиванием оформления машин на "евробляхах", т.к., по мнению и.о. замглавы ГФС Виктора Кривицкого, проблемы вызваны не таможенниками, а "блогерами-популистами", о чем чиновник написал у себя в Facebook.

В свою очередь возмущенные украинцы в комментариях под данной записью привели многочисленные факты, когда затягивание процесса оформления было вызвано незаконными действиями таможенников.

Между тем, как сообщается в профессиональной таможенной группе "Митники", и ГФС, и региональные таможни ежедневно получают несколько сотен жалоб о нарушении положений таможенного законодательства при растаможивании авто на "еврономерах".

"Последние несколько недель каждая, подчеркиваем каждая таможня каждый день получает от 50 и больше жалоб о нарушении таможенниками положений таможенного законодательства при растаможивании авто", - говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что именно Кривицкий является автором схемы "евроблях". А после того, как Верховная Рада приняла законы, которые эту схему разрушили, он запустил новую схему под названием "Шваке".

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налогового и таможенного законодательства Нина Южанина в связи с этим заявила, что Кривицкий своими указаниями блокирует растаможку машин. "Оказывается, что, начиная с понедельника (3 декабря 2018 года), практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. Организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС Виктор Кривицкий, ответственный за таможенную направление, а причиной — вымышленная ним новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто", - заявила Нина Южанина.