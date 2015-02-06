Порошенко пригласил словацких специалистов принять участие в процессе реформ

Как сообщили в пресс-службе президента, об этом Петр Порошенко сказал во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

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Президент поблагодарил премьер-министра за мощную и последовательную поддержку Украины в европейских институтах. "На Совете Европейского союза голос Словакии очень громко звучит в поддержку Украины", - отметил Петр Порошенко.

Премьер-министр подчеркнул, что Словакия поддерживает евроинтеграционные устремления Украины. "Словакия полностью вас поддерживает в ваших амбициях стать членом Европейского союза. Если будет заинтересованность с вашей стороны, мы с большим удовольствием передадим наш опыт вступления в ЕС", - сказал словацкий премьер.

Петр Порошенко отметил, что странам следует более активно использовать возможности, которые открылись после имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в частности, ее экономической части об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Глава государства сообщил, что поручил правительству активизировать трансграничное сотрудничество со Словакией в части создания совместных пограничных и таможенных постов для борьбы с коррупцией и ускорения и облегчения пересечения границы.

Президент пригласил словацких специалистов приобщиться к процессу реформирования Украины в рамках Национального совета реформ.

Роберт Фицо подчеркнул необходимость интенсификации экономических отношений, особенно между предпринимателями двух стран.

Он сообщил о планах провести форум предпринимателей, на который должны приехать около 200 представителей украинского бизнеса и около 140 - словацкого.

Кроме того, словацкий премьер подчеркнул заинтересованность его страны в реализации различных проектов приграничного сотрудничества, в частности проекта строительства ширококолейной железной дороги между двумя странами.