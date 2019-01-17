Порошенко утвердил оборонный госзаказ на три года

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы».

Об этом говорится в указе №10/2019, опубликованном на сайте президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы» (прилагается, секретно)», - сказано в тексте указа.

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Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Как сообщал УНИАН, расходы, предусмотренные на выполнение государственного оборонного заказа в части закупки вооружения и военной техники в 2019 году могут вырасти до 25 млрд грн, хотя пока планируется, что данная сумма составит около 21 млрд грн, как в 2018 году.