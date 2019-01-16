"На воре и шапка горит! Ты, сопляк!" – "Горит что-то у вас": в Раде произошла перепалка между нардепами

Кужель подошла к трибуне Рады, затем началась перепалка.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Константин Усов подает в суд на депутата от "Батькивщины" Андрея Кожемякина, который обвинил его в заказе избиения депутата райсовета в Кривом Роге Вадима Мирзояна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Усов заявил с трибуны парламента.

"На первом заседании в 2019 году Согласительного совета в Верховной Раде Украины представитель фракции "Батькивщина", "детектив" Кожемякин выполнил традиционный цирковой номер под названием "наших активистов бьют, нашу партию уничтожают" и осыпал меня, как народного депутата Украины от Кривого Рога, безосновательными обвинениями в организации неправомерных действий ", - сказал он.

При этом, во время его выступления к трибуне подошли несколько депутатов от "Батькивщины", в частности, Александра Кужель, которая пыталась помешать выступлению Усова, опуская микрофон.

"Я подаю на Кожемякина иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации ... Я считаю, что как офицер, Кожемякин до конца текущей недели должен направить ходатайство в органы Национальной полиции в Кривом Роге и попросить, чтобы он был допрошен в качестве свидетеля у следственного судьи. Там он будет иметь возможность повторить все свои басни обо мне. Только теперь в качестве свидетеля - под присягой, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо недостоверные сообщения о преступлении ", - сказал Усов.

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Когда к трибуне подошла нардеп от "Батькивщини" Александра Кужель, она сказала: "На воре и шапка горит!.. Что ты себе позволяешь? Ты, сопляк!.. Заказал!". Ее слова передает "Гордон".

"Горит что-то у вас", – ответил Усов.

Накануне на согласительном совете лидеров фракций и комитетов парламента Кожемякин, говоря об избиении Мирзояна, отметил, что "Батькивщина" требует, чтобы правоохранительные органы в кратчайшие сроки установили и привлекли к ответственности исполнителей, организаторов и заказчиков этого нападения.

"По имеющейся информации, которая сегодня есть и в семье пострадавшего, заказчиком этого тяжкого преступления является народный депутат Украины от фракции "БПП" Константин Усов. Исполнители - помощник народного депутата Сергей Дронов. Непосредственные угрозы осуществлял заместитель председателя Центрально-Городского районного совета в Кривом Роге Андрей Кириленко", - заявил Кожемякин.

Напомним, нападение на Мирзояна было совершено 9 января. Нападавшие воспользовались газовым баллончиком, нанесли Мирзояну удар стальной трубой по голове и избили. Представитель "Батьківщини" с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами доставлен в больницу. Однопартийцы назвали инцидент политическим заказом.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).