Губернатор Киевщины получил нового заместителя

Молодая, но опытная Алла Шкуро входит в ТОП-100 самых влиятельных людей Киевщины в 2018 году.

Аллу Шкуро назначили заместителем главы Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в распоряжении главы КОГА Олекандра Терещука, который опубликован на сайте ведомства вчера, 15 января 2019 года.

До 2018 года Алла Шкуро работала заместителем руководителя патронатной службы МинАПК, является руководителем Секретариата БПП-«Солидарность» Киевщины и депутатом Обуховского районного совета.

Кроме того, она имела влияние на управление областью – была советником первого заместителя председателя КОГА в 2015-2016 годах. Молодая, но опытная Алла Шкуро входит в ТОП-100 самых влиятельных людей Киевщины в 2018 году.