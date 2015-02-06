Рада сегодня будет слушать отчет Яремы (прямая трансляция)
09:58, 06 февраля 2015Политика
2420 0
Сегодня Верховная Рада Украины заслушает информацию генерального прокурора Украины Виталия Яремы о состоянии законности в государстве и результатах расследования резонансных преступлений.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, во время сегодняшнего Часа вопросов к правительству будут рассматриваться вопросы о ситуации на энергетическом рынке государства и о введении санкций для защиты национальной безопасности и противодействия терроризму.
Читайте такжеРада разрешила военному командованию применять оружие против подчиненных
После рассмотрения этих вопросов предполагается объявление депутатских запросов, а в 13.00 - рассмотрение вопросов из раздела повестки дня работы парламента “Разное”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter