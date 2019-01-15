"Видродження требует не допустить дальнейшего повышения цен на газ

Депутатская группа «Партия «Видродження» настаивает на том, чтобы парламент остановил дальнейшее повышение цен на газ для населения, запланированное на ближайшие два года.

Об этом во время Согласительного совета руководителей фракций ВР 15 января заявил сопредседатель группы, председатель Партии «Видродження» Виктор Бондарь.

Он отметил, что в новом меморандуме с МВФ украинская власть обязалась провести еще два этапа повышения цен на газ для украинцев: с 1 мая 2019 года – до уровня 9852 грн за тысячу кубометров, а с января 2020-го – до 12314 грн.

Виктор Бондарь добавил, что власть пытается преподнести новый меморандум с Фондом как победу, однако в документе множество норм, не выгодных для граждан. В частности, кроме повышения цен на газ, украинская власть обязалась перед МВФ ввести новые налоги, заморозить зарплаты всех государственных служащих на уровне 2018 года, а также продолжить сокращение расходов на субсидии.

«Хочу выделить одну ключевую фразу в письме украинской власти к МВФ относительно обязательств перед Фондом. Руководители страны обещают: если в течение 2019 года станет очевидным, что сокращение социальных норм окажется недостаточным для обеспечения того, чтобы субсидии на жилищно-коммунальные услуги оставались в рамках бюджета, то будут дополнительно уменьшаться эти нормы или вноситься необходимые изменения в формуле начисления субсидий. Перевожу на простой человеческий язык: если МВФ потребует, то власть готова к еще большему коммунальному террору населения. Скажите мне, это и есть успех власти? Чем здесь гордиться?» – отметил Виктор Бондарь.

По мнению политика, такие обязательства являются недопустимыми, поэтому парламент должен остановить дальнейшее подорожание газа и ввести мораторий на повышение тарифов.

«Мы все же настаиваем, чтобы парламент вернулся к голосованию по проекту постановления №9252 об отмене повышения тарифов, которое произошло в конце прошлого года. И рассчитываем, что Верховная Рада сознательно подойдет к этому вопросу, проведет детальный анализ и поддержит постановление. Это даст возможность провести аудит энерготарифов в Украине, проанализировать, как формируется цена на газ для украинцев, а также разобраться с деятельностью компании «Нафтогаз Украины» и всех вокруг нее», – подчеркнул политик.

Он добавил, что среди других требований депутатской группы – обеспечить проведение аудита работы НАК «Нафтогаз Украины» аудиторами Счетной палаты.

«Их до сих пор не допустили к проверке. Мы так и не услышали ответа от руководства «Нафтогазу Украины», что это за странные контракты подписаны на закупку импортного газа почти 80 компаниями. И почему их прибыли, которые составляют, по нашим расчетам, около 3 млрд долларов в год, оседают на оффшорах за рубежом. По сути, все эти расходы перекладываются на украинских потребителей и промышленность. И это было бы хорошим ответом на то, что происходит в энергетике Украины», – заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».