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"Видродження требует не допустить дальнейшего повышения цен на газ

12:53, 15 января 2019
Политика
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«Видродження» настаивает на том, чтобы парламент остановил дальнейшее повышение цен на газ для населения / vidrodzhennya.org.ua

Об этом во время Согласительного совета руководителей фракций ВР 15 января заявил сопредседатель группы, председатель Партии «Видродження» Виктор Бондарь.

Он отметил, что в новом меморандуме с МВФ украинская власть обязалась провести еще два этапа повышения цен на газ для украинцев: с 1 мая 2019 года – до уровня 9852 грн за тысячу кубометров, а с января 2020-го – до 12314 грн.

Виктор Бондарь добавил, что власть пытается преподнести новый меморандум с Фондом как победу, однако в документе множество норм, не выгодных для граждан. В частности, кроме повышения цен на газ, украинская власть обязалась перед МВФ ввести новые налоги, заморозить зарплаты всех государственных служащих на уровне 2018 года, а также продолжить сокращение расходов на субсидии.

«Хочу выделить одну ключевую фразу в письме украинской власти к МВФ относительно обязательств перед Фондом. Руководители страны обещают: если в течение 2019 года станет очевидным, что сокращение социальных норм окажется недостаточным для обеспечения того, чтобы субсидии на жилищно-коммунальные услуги оставались в рамках бюджета, то будут дополнительно уменьшаться эти нормы или вноситься необходимые изменения в формуле начисления субсидий. Перевожу на простой человеческий язык: если МВФ потребует, то власть готова к еще большему коммунальному террору населения. Скажите мне, это и есть успех власти? Чем здесь гордиться?» – отметил Виктор Бондарь.

По мнению политика, такие обязательства являются недопустимыми, поэтому парламент должен остановить дальнейшее подорожание газа и ввести мораторий на повышение тарифов.

«Мы все же настаиваем, чтобы парламент вернулся к голосованию по проекту постановления №9252 об отмене повышения тарифов, которое произошло в конце прошлого года. И рассчитываем, что Верховная Рада сознательно подойдет к этому вопросу, проведет детальный анализ и поддержит постановление. Это даст возможность провести аудит энерготарифов в Украине, проанализировать, как формируется цена на газ для украинцев, а также разобраться с деятельностью компании «Нафтогаз Украины» и всех вокруг нее», – подчеркнул политик.

Он добавил, что среди других требований депутатской группы – обеспечить проведение аудита работы НАК «Нафтогаз Украины» аудиторами Счетной палаты.

«Их до сих пор не допустили к проверке. Мы так и не услышали ответа от руководства «Нафтогазу Украины», что это за странные контракты подписаны на закупку импортного газа почти 80 компаниями. И почему их прибыли, которые составляют, по нашим расчетам, около 3 млрд долларов в год, оседают на оффшорах за рубежом. По сути, все эти расходы перекладываются на украинских потребителей и промышленность. И это было бы хорошим ответом на то, что происходит в энергетике Украины», – заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження».

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