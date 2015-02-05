Украина нуждается в помощи для повышения обороноспособности - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на совместном брифинге с государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве.

«Пока мы просим относительно повышения оборонной способности Украины – это не для нападения, это для защиты», - в частности, сказал Яценюк.

При этом он отметил: «Идея, которая у нас есть, - это обеспечение мира. Но для того, чтобы добиться мира, нужно защитить свою страну, и мы должны сдерживать Россию, не позволять российским вооруженным силам продвигаться дальше и дальше вглубь страны».

Читайте такжеСтолтенберг: ​страны НАТО индивидуально решат вопрос о поставках оружия УкраинеВ то же время Яценюк заметил, что Украина, со своей стороны, сделала все для выполнения Минских договоренностей: «Приняли несколько законов относительно Донецкой и Луганской областей, что не было поддержано всем населением Украины, - но это та цена, которую нам необходимо заплатить. Президент объявил о прекращении огня – с нашей стороны все это было внедрено и сделано». Однако отметил премьер, Россия нарушила все договоренности и условия.