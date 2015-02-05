Порошенко настаивает на поставках оружия в Украину из стран НАТО

Об этом, как сообщает Deutsche Welle, Порошенко сказал в интервью для немецкого издания Die Welt, которое опубликовано сегодня.

По словам Порошенко, эскалация конфликта на Донбассе вместе с резким ростом числа жертв среди гражданского населения должны были бы побудить Североатлантический альянс предоставить Украине еще большую поддержку, в том числе и поставками оружия.

Порошенко отметил, что НАТО следовало бы поставлять Украине "современные виды вооружений для защиты и обороны от агрессора". Он также отметил, что Украина нуждается в значительной военной, технической и профессиональной помощи для улучшения боеспособности украинской армии, которая "оказывает сопротивление российской агрессии".

Глава Украинского государства подчеркнул, что Киев хочет мира. "Но мир нужно защищать, а для этого нам нужна сильная армия с новыми современными вооружениями", - отметил он. Кроме того, Порошенко повторил свои предыдущие утверждения о присутствии российских войск на Донбассе, сказав, что теперь на территории Украины находятся от пяти до девяти тысяч российских солдат вместе с большим количеством российских вооружений. На фоне этого он предостерег от последствий "гибридной войны" и отметил, что важным является понимание НАТО серьезности опасности обострения ситуации во всей Европе. Киев нуждается в солидарности и единодушии со стороны ЕС, добавил украинский президент. По словам Порошенко, "определяющим является продолжать усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию прекратить эту бессмысленную войну".

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Киев, в свою очередь, готов к переговорам в "нормандском формате", заверил президент. Однако, для этого необходим прогресс в исполнении минских договоренностей, под которыми поставили свои подписи представители Украины, России и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Поэтому, по его словам, для достижения перемирия нужно прекратить огонь, вывести иностранные войска с территории Украины, отвести тяжелое вооружение от линии разграничения, закрыть границы и освободить заложников.

Глава Украинского государства также указал на ключевую роль Германии в урегулировании конфликта на Донбассе. Учитывая это, Порошенко поблагодарил федерального канцлера Ангелу Меркель за ее активный личный вклад в то, чтобы положить конец "агрессии против Украины". Порошенко отметил, что за последние восемь месяцев он имел более 50 встреч и телефонных разговоров с Меркель, в частности относительно переговоров в "нормандском формате".