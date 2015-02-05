Страны Балтии выступили за расширение санкций против России

"Существует консенсус по поводу целесообразности дополнительных санкций. Черный список нужно увеличить, чтобы он включал не только сепаратистов, но и ответственных лиц в России", - заявил в интервью агентству BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после встречи с коллегами из стран Балтии и Бенилюкса в Таллинне 4 февраля, сообщает «Немецкая волна».

Линкявичюс также высказался за предоставление военной помощи Украине. "Мы должны оказывать Украине поддержку всеми средствами - военными, политическими и финансовыми. Мы готовы к этому", - заявил он.

Однако глава МИД Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус призвала сосредоточить внимание на предоставлении экономической помощи Киеву.

"Вместе с санкциями в отношении России Украина нуждается во все большей экономической поддержке, и она должна продолжить реформы. Помощь Украине в ближайшее время будет такой же важной, как оказание давления санкции на Россию", - сказала эстонский министр.

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Относительно поставок оружия Украине Пентус-Розиманнус отметила, что предоставление военной помощи Киеву - индивидуальное решение каждого государства, однако уТаллинна, по ее словам, "нет такого лишнего оружия, в котором Украина нуждается сейчас".

Со своей стороны глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига не осуждает другие государства за оказание военной помощи Украине, однако в самой Латвии денег на это нет.

Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс высказался против поставок оружия в Украине. Одновременно он призвал к укреплению международных связей с Россией. "Я считаю правильным нынешнее предоставления Украине нелетального военной помощи. Но я также уверен в необходимости укрепления отношений с Россией", - сказал он журналистам.