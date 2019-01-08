Рада разрешит несовершеннолетним быть донорами стволовых клеток для родных братьев и сестер

Законопроектом также предусматривается отсрочить создание Единой государственной информационной системы трансплантации, на Кабинет министров возлагается обязанность до 2020 года обеспечить создание и функционирование этой системы.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" (№9461).

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Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Автором проекта является депутат от "Блока Петра Порошенко" Мария Ионова.

В частности, законопроектом устанавливается, что живым донором гемопоэтических стволовых клеток может быть физическое лицо в возрасте до 18 лет при наличии добровольного и осознанного согласия, предоставленного его законным представителем в письменном виде, и при условии проведения трансплантации этого анатомического материала полнородному брату или сестре.

Сейчас в действующем законодательстве установлено, что живым донором анатомических материалов может быть только совершеннолетнее дееспособное физическое лицо.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон ограничивает возможность быть донором малолетних и несовершеннолетних лиц для осуществления трансплантации гемопоэтических стволовых клеток костного мозга и периферической крови их полнородному брату или сестре.

"В основном, по результатам лабораторных исследований и типирования именно такие дети являются потенциальными живыми донорами для своего брата или сестры, и в других странах мира их костный мозг с согласия родителей используют для трансплантации братьям или сестрам. Такая возможность спасти жизнь должна быть предусмотрена в законе", - говорится в документе.

Также законопроектом предлагается установить, что до начала функционирования центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, сведения, информация, внесение которых предполагается этим законом в Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕДИСТ), хранятся в письменном виде в медицинской документации в учреждениях здравоохранения, в которых они соответственно получены лечащим врачом или семейным врачом, или в учреждениях, деятельность которых связана с трансплантацией, в которых они соответственно получены уполномоченным лицом.

Кроме того, предлагается установить, что трансплант-координаторы, которые до начала функционирования ЕДИСТ получили сведения, информацию, внесение которых в такую систему предполагается этим законом, обязаны самостоятельно внести соответствующие сведения в ЕДИСТ в течение 3 рабочих дней со дня начала ее функционирования.

До начала функционирования ЕДИСТ и формирования, в частности, реестра реципиентов и реестра анатомических материалов, решение о возможности либо не возможности применения трансплантации реципиенту анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей учреждения здравоохранения, в лист (список) ожидания которого включен реципиент, в порядке очередности согласно такому списку ожидания.

Кроме того, предлагается установить, что Кабинет министров Украины до 1 января 2020 года должен обеспечить образование и функционирование ЕДИСТ, обеспечить ее информатизацию, администрирование, программное обеспечение и наполнение соответствующей информацией в порядке, определенном этим законом и иными актами законодательства.

В пояснительной записке отмечается, что законопроектом также предусматривается исключить из закона положения, которые возлагают на новый центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации, функции заказчика медицинских услуг по трансплантации.

Также, в частности, объясняется, что при установлении таких ограниченных сроков (4 месяца) для создания и начала функционирования ЕДИСТ не было учтено, что это программный продукт, который состоит из 9 реестров (в частности, реестр доноров, реестр реципиентов, реестр трансплант-координаторов, реестр анатомических материалов и другие).

"Для того, чтобы разработать техническое задание для ЕДИСТ, провести тендер на определение победителя для разработки такого программного продукта и непосредственно разработать его, внедрить систему защиты информации, а потом еще и наполнить эти реестры информацией, необходим значительный период времени и финансирование. Поэтому необходимо предусмотреть реальные сроки, в которые такая система может быть создана", - говорится в записке.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2018 Верховная Рада приняла закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку». 20 июня закон подписал президент.

Законом, среди прочего, предусмотрено создание Единой государственной информационной системы трансплантации, которая будет содержать набор минимальных данных - сведений, которые являются информацией с ограниченным доступом, о донорах, реципиентах, характеристику собираемых анатомических материалов, которые обрабатываются и защищаются в установленном законом порядке. Ее правительство должно создать до 1 октября 2018 года.

22 декабря заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранению Ирина Сысоенко заявила, что Минздрав не создал ЕДИСТ.

Она также добавила, что таким образом с 1 января 2019 года все операции по трансплантации в Украине станут незаконными.

По информации Сисоенко, ежегодно в трансплантации органов нуждаются около 5 тыс. украинцев.