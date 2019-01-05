В бывшей УПЦ МП отреагировали на подписание томоса об автокефалии ПЦУ

Бывшая УПЦ МП обвинила Варфоломея в "многочисленных нарушениях во время подписания томоса и прислужничестве раскольникам".

В УПЦ МП утверждают, что подписание Томоса об автокефалии для Православной церкви Украины произошло со стороны Константинопольского патриархата с нарушением "всех фундаментальных канонических церковных правил".

Об этом заявил в субботу глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, передает ТАСС.

"Этот документ создан и подписан с игнорированием всех фундаментальных канонических правил, по которым живет не только наша церковь, но и все остальные поместные церкви", - заявил он.

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"Мы сегодня наблюдали благодаря трансляции, что патриарх Варфоломей сослужил раскольникам. Согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол", - считает архиепископ.

Он подчеркнул, что УПЦ МП с "огромной болью" констатирует этот факт и считает, что это не "только личная духовная драма патриарха Варфоломея, но и огромный соблазн для верующих".

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной Церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. По словам Вселенского патриарха Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи".