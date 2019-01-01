Холодницкий передал в ГПУ представление о снятии неприкосновенности с Дубневича - СМИ

Внесение на рассмотрение в Раду представления может произойти после 15 января.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в ГПУ.

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По данным издания, внесение на рассмотрение в Раду представления может произойти после 15 января, когда парламент соберется на очередную сессию после новогодних праздников.

Отмечается, что в НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел в отношении должностных лиц "Укрзализныци" и компаний братьев Дубневичей. В начале апреля 2017 антикоррупционные детективы провели обыски в офисах их компаний. НАБУ обвиняет братьев-нардепов от "БПП" в хищениях газа на сумму 1,5 млрд гривень