Гройсман считает, что Рада отменит депутатскую неприкосновенность

23:32, 02 февраля 2015
Политика
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Верховная Рада Украины примет в четверг решение о направлении в Конституционный Суд изменений в Конституцию по отмене депутатской неприкосновенности.

УНИАН

Об этом сообщил председатель парламента Владимир Гройсман в программе ”Свобода слова” на ІСТV.

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«Я убежден, что большинство депутатов примет это решение для того, чтобы направить его в КС - есть такая процедура, и мы должны все сделать для того, чтобы не только получить 226, а должны получить 300 голосов за лишение беспрецедентной, безграничной, если хотите, «безпредельной» неприкосновенности народных депутатов Украины», - отметил Гройсман.

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