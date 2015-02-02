Гройсман считает, что Рада отменит депутатскую неприкосновенность

Об этом сообщил председатель парламента Владимир Гройсман в программе ”Свобода слова” на ІСТV.

Читайте такжеПорошенко предложил депутатам объяснить на Майдане, почему они против отмены неприкосновенности

«Я убежден, что большинство депутатов примет это решение для того, чтобы направить его в КС - есть такая процедура, и мы должны все сделать для того, чтобы не только получить 226, а должны получить 300 голосов за лишение беспрецедентной, безграничной, если хотите, «безпредельной» неприкосновенности народных депутатов Украины», - отметил Гройсман.