Президент: реформы в Украине начались, но для ощутимых результатов нужно время

Об этом заявляет президент Петр Порошенко. "Я могу сегодня со всей ответственностью заявить - реформы в стране начались", - подчеркнул глава государства, отметив, что война тормозит проведение реформ в стране, но не останавливает их.

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Порошенко также отметил, что ситуация, которая складывается, требует быстрых и решительных изменений, и именно реформы должны сделать более эффективной борьбу с агрессором.

Петр Порошенко также сказал, что для того чтобы ощутить их результат, нужно время.

"Могут ли реформы дать ощутимый эффект за несколько месяцев? Нет. Нужно определенное время", - сказал президент.