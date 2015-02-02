Президент: реформы в Украине начались, но для ощутимых результатов нужно время
17:34, 02 февраля 2015Политика
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Реформы в Украине начались, но чтобы общество почувствовало их результаты, нужно время.
REUTERS
Об этом заявляет президент Петр Порошенко. "Я могу сегодня со всей ответственностью заявить - реформы в стране начались", - подчеркнул глава государства, отметив, что война тормозит проведение реформ в стране, но не останавливает их.
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Порошенко также отметил, что ситуация, которая складывается, требует быстрых и решительных изменений, и именно реформы должны сделать более эффективной борьбу с агрессором.
Петр Порошенко также сказал, что для того чтобы ощутить их результат, нужно время.
"Могут ли реформы дать ощутимый эффект за несколько месяцев? Нет. Нужно определенное время", - сказал президент.
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