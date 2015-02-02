Меркель: Германия не будет поставлять Украине оружие, конфликт нужно решать мирно
15:52, 02 февраля 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к немедленному восстановлению режима прекращения огня на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями сентября 2014 года.
REUTERS
Меркель выступила в Будапеште, где встречалась с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Би-би-си.
Конфликт на востоке Украины, по словам канцлера, не может быть решен военными средствами. Германия не будет поставлять оружие Украине, подчеркнула она.
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