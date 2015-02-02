СБУ поймала двух украинцев, которые причастны к обстрелу Мариуполя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

Он отметил, что СБУ принципиально разыскивает всех тех, кто причастен к обстрелам Мариуполя и мирных граждан.

«Мы продолжаем специальную операцию по поиску преступников. Это особо опасная группа боевиков. 28 и 29 января СБУ задержала двух граждан Украины - 1962 и 1965 годов рождения, которые причастны к этому преступлению против человечности. Было установлено, что один из боевиков - по кличке «Кора» был помощником, а по сути, пособником так называемого «Гаишника», который осуществлял корректировку обстрелов. По заданию главаря одной из банд так называемой армии Новоросии - известного в криминальных кругах рецидивистов по прозвищу «Террорист», боевик «Кора» переправлял оружие из контролируемые боевиками территории - в Мариуполь и это нами четко задокументировано и установлено. Во время задержания сотрудники СБУ изъяли у «Коры» опасное оружие... Со слов второго задержанного, он был завербован главарем боевиков по кличке «Сергей» более месяца назад и получал задание собирать разведданные о передвижении и дислокации украинских сил и искать места для поражения. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия», - рассказал Лубкивский.

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Он также отметил, что украинская сторона доведет до завершения расследования преступлений против человечности, которые были совершены в Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли более 30 человек, более 100 были ранены.